Leiderschap nodig in refokring bij corona-aanpak

Burgers zijn het beu. De coronamaatregelen trekken diepe sporen in de samenleving. Hoe lang pikt de bevolking de aanpak van de overheid nog? Ook in het reformatorische volksdeel is soms sprake van „anarchie”. „Verbijsterend”, zegt socioloog Wim Dekker bezorgd. „Leiderschap is nodig.”