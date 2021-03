Inflatie in eurozone stabiel ondanks coronalockdowns

De inflatie in het eurogebied is vorige maand stabiel gebleven, ondanks dat de economie van het landenblok flink onder de druk stond door de aanhoudende coronalockdowns. Dat prijzen voor sommige producten hoger konden uitvallen door problemen in de toelevering van producten of onderdelen, werd gecompenseerd doordat bijvoorbeeld de energieprijzen nog altijd lager waren dan een jaar terug.