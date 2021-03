Veel onveilige mondkapjes, gels en uv-lampen uit de markt gehaald

Onvoldoende beschermende mondkapjes, levensgevaarlijke desinfecterende middelen en uv-sterilisators die huidirritatie veroorzaakten maakten in 2020 deel uit van consumentenproducten waarover de autoriteiten in de EU alarm sloegen. Van de 5377 gevaarlijke niet-eetbare producten die uit de markt werden gehaald was 9 procent aan het coronavirus gerelateerd.