Waterschappen zetten stuwen hoog tegen droogte

Waterschappen in het zuiden en oosten van het land zetten deze maand de stuwen in beken en sloten extreem hoog om de droogte die ze binnenkort alweer verwachten tegen te gaan. Agrariërs en telers die in deze tijd van het jaar om een peilverlaging vragen, zodat ze het land kunnen bewerken, moeten rekenen op een afwijzing, aldus waterschap De Dommel. Volgens dit schap is het watertekort dat in drie jaar tijd is opgebouwd nog lang niet ingelopen.