Belasting over coronajaar 2020

Veel mensen nemen deze weken even een time-out. Nu een ogenblik geen aandacht voor corona, voor de verkiezingen of het Witte Huis. De Marslander is voor een ogenblik uit beeld, en zelfs het koningshuis moet in de wacht. De aandacht gaat nu vooral naar de belastingdienst, althans naar het invullen van de belastingaangifte. Ruim acht miljoen particulieren en ondernemers zijn aangeschreven om hun staat van inkomsten en uitgaven te beschrijven. Opdat de overheid het zijn toekomende deel kan vaststellen en innen. Of teveel betaalde voorschotten kan uitkeren.