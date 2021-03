Hof geeft kippenboeren ongelijk in zaak over fipronilschandaal

De overheid heeft niet onrechtmatig gehandeld in de zogeheten fipronilaffaire van 2017 en is dan ook niet aansprakelijk voor de financiële schade van kippenboeren. Tot die conclusie is het gerechtshof in Den Haag gekomen. Het hof heeft de eisen van meer dan 100 pluimveehouders en brancheorganisatie LTO afgewezen.