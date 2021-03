Het gemeentehuis van Uden is dinsdagochtend kort ontruimd geweest na de vondst van een verdacht koffertje. Dat koffertje werd onbeheerd achtergelaten op de Markt in de Brabantse plaats, in de buurt van het gemeentehuis. Na een tijdje werd duidelijk dat het koffertje geen explosieven bevatte en iedereen kon weer naar binnen.