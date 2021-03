Oprichters Thuisbezorgd en Adyen stappen in internetsuper Crisp

Onlinesupermarkt Crisp heeft 30 miljoen euro opgehaald bij investeerders. De snelgroeiende onderneming is er daarbij in geslaagd om Nederlandse topondernemers aan boord te krijgen zoals de oprichters van betalingsverwerker Adyen en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl.