Grote lichtgevende haaien ontdekt bij Nieuw-Zeeland

Onderzoekers hebben drie soorten lichtgevende haaien ontdekt in de zee in de buurt bij Nieuw-Zeeland. Het gaat om de valse doornhaai, de duivelslantaarnhaai en de zuidelijke lantaarnhaai. De soorten waren al bekend, maar dat ze licht konden geven, was nog niet bekend, meldt de Britse krant The Guardian op basis van onderzoek van de Belgische Université catholique de Louvain.