Techbedrijf CM.com neemt maker kassasystemen PayPlaza over

Het Bredase technologiebedrijf CM.com heeft een akkoord bereikt over de overname van PayPlaza. Het beursgenoteerde CM.com betaalt 10 miljoen euro voor het bedrijf dat moderne kassasystemen heeft ontwikkeld die onder meer worden gebruikt in de winkels van Zeeman, in de horeca en bij verschillende overheidsinstanties zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken.