‘Loverboy’ werkt tegenwoordig vooral online en slaat meteen toe

De ‘loverboy’ van tegenwoordig werkt vooral online en steekt weinig tijd meer in het met cadeautjes en liefdevolle aandacht veroveren van zijn slachtoffers. Het klassieke beeld van een ‘loverboy’ die misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer is deels achterhaald, stelt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) na onderzoek in opdracht van de politie.