Winstnemingen zetten Nikkei lager na lange koersrally

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met verlies gesloten. In Japan loopt eind deze maand het fiscale boekjaar af en veel Japanse investeerders lijken wat winst te nemen na de sterke opmars van bijna 90 procent van de beurs dit jaar. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend omlaag, na de flinke koerswinsten een dag eerder.