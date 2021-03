Rapport: klassiek beeld 'loverboy' achterhaald

Het gangbare idee van een ‘loverboy’ die de tijd neemt en misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer, is achterhaald. Dit zegt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) volgens de NOS in een nieuw rapport.

—beeld RD—

Het CKM onderzocht in opdracht van de politie onder meer 25 opsporingsdossiers van mensenhandelaren, en kwam tot de conclusie dat de ‘ronselperiode’ bij de helft van de onderzochte slachtoffers minder dan een week is. Dat is de tijd vanaf het eerste contact tussen dader en slachtoffer tot het moment van uitbuiting.

Ruim de helft van de onderzochte slachtoffers werd volgens het CKM niet ingepalmd via een ‘affectieve relatie’ met de dader, en vervolgens tot seksuele handelingen met anderen aangezet: andere dwangmiddelen als bedreiging en fysiek geweld speelden een grotere rol. Daders richten zich vooral op jonge en kwetsbare slachtoffers, zoals minderjarigen in een jeugdinstelling.