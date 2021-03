Proces tegen activisten Hongkong hervat na eerdere marathonsessie

Het proces tegen 47 pro-democratische activisten is dinsdag hervat, na de marathonhoorzitting die een dag eerder tot na middernacht duurde. De eerste dag van het proces werd uiteindelijk geschorst nadat een van de beklaagden flauwviel. De flauwgevallen persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis, haar toestand is nog onduidelijk. Volgens lokale media zouden nog drie anderen ook in de rechtszaal zijn flauwgevallen.