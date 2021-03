Hof doet uitspraak in fipronilzaak kippenboeren tegen staat

Zo’n honderd kippenboeren krijgen dinsdag van het gerechtshof in Den Haag te horen of de overheid ze een schadevergoeding moet betalen. Ze hebben samen met brancheorganisatie LTO de staat aangeklaagd, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) volgens hen heeft gefaald en onrechtmatig heeft gehandeld in de fipronilaffaire van 2017.