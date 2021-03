D66 en ChristenUnie botsen over vrijheid van onderwijs

Tijdens het Onderwijsdebat in perscentrum Nieuwspoort kwam het maandagavond tot een harde aanvaring tussen Paul van Meenen (D66) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) over de vrijheid van onderwijs. De ChristenUnie vindt dat scholen „binnen de grenzen van de wet” leerlingen mogen weigeren als die het niet eens zijn met de overtuigingen van de school. D66 is daar mordicus tegen en wil juist een acceptatieplicht in het onderwijs.