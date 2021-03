Persoonlijke gegevens dierentuinbezoekers op straat door datalek

Mensen die in de afgelopen jaren een dierentuin hebben bezocht, zijn mogelijk het slachtoffer van een datalek geworden. Hun gegevens stonden in een back-upbestand van kaartverkoopplatform Ticketcounter, dat door „een menselijke fout” op straat is komen te liggen. De systemen van Ticketcounter zelf zijn niet gehackt. Onder meer Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, Apenheul in Apeldoorn en DierenPark Amersfoort waarschuwen hun bezoekers.