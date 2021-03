Eis 21 jaar voor verkrachten en poging doden vriendin

Het Openbaar Ministerie heeft voor het gerechtshof in Den Bosch 21 jaar cel geëist tegen een 54-jarige man uit Steenbergen, die in september 2017 zijn toenmalige vriendin zou hebben verkracht en op tal van manieren ernstig zou hebben mishandeld. Volgens het OM heeft de vrouw urenlang in doodsangst verkeerd en moeten vechten voor haar leven.