Kuipers: geen ruimte voor verdere versoepeling coronamaatregelen

Vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen is er momenteel geen ruimte voor verdere versoepeling van coronamaatregelen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij vindt dat politici er verstandig aan doen zich terughoudend op te stellen in de verkiezingscampagne. „Je kunt van alles beloven, maar de ruimte is zeer beperkt”, aldus Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC.