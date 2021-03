China heeft nog ‘grote zorgen’ over veiligheid Boeing 737 MAX

Terwijl de Boeing 737 MAX in onder meer Europa en Noord-Amerika weer mag vliegen, staat het toestel in China nog aan de grond. Volgens de Chinese toezichthouder zijn er nog steeds grote zorgen over de veiligheid van het vliegtuig. Zodra die zorgen zijn weggenomen, zal China het toestel nog uitgebreid testen voordat het weer mag vliegen.