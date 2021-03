‘PostNL boekt winst over rug zelfstandige pakketbezorgers’

De winstgroei van PostNL in 2020 is grotendeels over de rug van zelfstandige pakketbezorgers behaald. Dat zegt de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) in een reactie op de jaarcijfers van het post- en pakketbedrijf. Terwijl de pakketreus de winst zag stijgen van 4 miljoen euro naar 214 miljoen euro, houden onderaannemers en pakketbezorgers „nauwelijks iets over aan de vele overuren”, zeggen de klagers.