Progressieve partijen zien gelijk bevestigd in doorrekeningen CPB

De progressieve partijen zijn blij met de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB). Zij zien daarin de bevestiging dat het mogelijk is de economie te laten herstellen van de coronacrisis, de koopkracht te laten stijgen, extra te investeren in met name zorg en onderwijs, en dat allemaal zonder dat de staatsschuld gevaarlijk hoog oploopt.