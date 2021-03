‘Duitsers keren zich massaal tegen strenge lockdown’

De Duitse regering heeft de steun van bevolking voor langere lockdowns volgens een opiniepeiling verloren. Slechts 26 procent van de ondervraagden in een peiling van YouGov in opdracht van persbureau dpa steunt verlenging van de strenge coronamaatregelen. De rest wil snel versoepeling (43 procent) of totale opheffing van de 2,5 maand geleden ingestelde beperkingen (17 procent).