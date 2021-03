Politie toont beelden van verdachte relschoppers Eindhoven

De politie brengt woensdag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant 23 relschoppers herkenbaar in beeld. Het gaat om personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen van 24 januari in Eindhoven. Na een oproep van de politie vorige week om zich vóór maandag 12.00 uur te melden, hebben twee minderjarige jongens uit Waalre en Nuenen zich nu gemeld. Zij komen niet in de uitzending.