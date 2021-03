PBL: middenpartijen verlagen vooral CO2-uitstoot industrie

De partijen CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie jagen in hun verkiezingsprogramma vooral op tonnen CO2-uitstoot in de industrie, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van de verkiezingsprogramma’s. De partijen pleiten er allemaal voor dat bedrijven belasting betalen over de CO2 die zij uitstoten, en alleen het CDA gaat niet verder dan de bestaande CO2-taks.