Een 10-jarig jongetje uit Kesteren is zondag overleden aan de gevolgen van een ongeval. Het kind raakte vrijdagmiddag ernstig gewond bij het ongeval aan de Ambtseweg in het buitengebied van Kesteren. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen. Hulpverleners probeerden het kind te reanimeren. Hij werd naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht, waar hij zondag overleed. Het jongetje zat in groep 7 van hervormde basisschool De Wegwijzer in Kesteren. Voor de leerlingen was maandagochtend ondersteuning beschikbaar.