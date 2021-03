AEX koerst af op stevig herstel, blik op PostNL na cijfers

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich maandag op voor een stevig herstel. Vooral de aandelen in de technologie- en chipsector lijken te worden opgepikt na de recente zware koersverliezen. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar de resultaten van postbedrijf PostNL, dat in 2020 volop profiteerde van de coronacrisis. Daarnaast wordt uitgekeken naar de cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone, die later op de dag bekend worden gemaakt.