Aantal coronabesmettingen in VK opnieuw flink omlaag

Het aantal coronabesmettingen neemt in het Verenigd Koninkrijk verder af, onder meer dankzij het voortvarende vaccinatieprogramma. De gezondheidsautoriteiten meldden zondag over de afgelopen 24 uur 6035 nieuwe gevallen, opnieuw ruim duizend minder dan een dag eerder. Over een hele week genomen betekenen deze laatste cijfers een vermindering van 21,2 procent.