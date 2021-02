Estafettestaking metaalsector krijgt vervolg bij Damen en Fokker

Medewerkers in de metaalsector geven de estafettestaking vanaf woensdag een vervolg bij onder meer scheepsbouwer Damen en bij Fokker. Volgens de vakbonden is het de zevende week waarin werknemers het werk neerleggen in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Voor het eerst leggen de medewerkers het werk neer voor 48 uur in plaats van 24 uur.