FVD-bijeenkomst Nijmegen vroegtijdig beëindigd op verzoek Bruls

Een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) in Nijmegen is zondag op verzoek van burgemeester Hubert Bruls vroegtijdig beëindigd omdat er meer mensen op af kwamen dan van tevoren was ingeschat. In de aanvraag voor de bijeenkomst werd uitgegaan van ongeveer tweehonderd mensen, maar het werd drukker. Daarop heeft burgemeester Bruls gevraagd de bijeenkomst te beëindigen, wat de organisatie heeft gedaan, meldt een woordvoerder van de burgemeester.