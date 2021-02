Hongaarse premier Orbán gevaccineerd met Chinees vaccin

De Hongaarse minister-president Viktor Orbán is ingeënt met een coronavaccin dat is ontwikkeld door de Chinese fabrikant Sinopharm, maakte de premier zondag bekend op zijn Facebookpagina. „Ingeënt”, schreef Orbán bij foto’s waarop te zien is dat hij een injectie krijgt en hoe een dokter de verpakking van het vaccin toont.