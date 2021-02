Surinaamse verontwaardiging over uitspraken in Tweede Kamer

De regering van Suriname is niet te spreken over uitspraken die de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en PVV-Kamerlid Raymond de Roon onlangs hebben gedaan over de vicepresident van Suriname, Ronnie Brunswijk. De uitspraken zouden denigrerend zijn. Bloks Surinaamse collega Albert Ramdin heeft zijn ongenoegen hierover laten blijken aan de Nederlandse regering, aldus Ramdin in een persbericht.