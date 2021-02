Sea Watch redt ruim honderd vluchtelingen in Middellandse Zee

Het Duitse reddingsschip Sea Watch 3 heeft tijdens twee reddingsoperaties 147 vluchtelingen gered voor de Libische kust. Volgens de organisatie werden zaterdagochtend 102 mensen opgepikt nadat hun opblaasbare boot in de Middellandse Zee in de problemen raakte, een dag eerder nam het schip 45 migranten aan boord die Europa probeerden te bereiken via zee.