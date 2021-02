Saudi-Arabië verwerpt conclusie VS in moordzaak Khashoggi

Saudi-Arabië heeft de bevindingen van de Amerikanen over de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi van de hand gewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde dat de autoriteiten van mening zijn dat het om een afschuwelijke misdaad gaat, gepleegd door een groep die alle wettelijke regels heeft geschonden. De conclusie in het rapport dat de zaak verband houdt met het leiderschap in het Saudische koninkrijk is echter negatief, fout en onacceptabel. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft de operatie niet goedgekeurd.