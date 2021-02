Kernvraag is hóe we voor of tegen inenten zijn

Er is in het RD al heel wat van gedachten gewisseld over vaccinatie in het algemeen en het coronavaccin in het bijzonder. In alle principiële overwegingen mis ik wat Calvijn heeft geschreven over het nemen van voorzorgsmaatregelen. Daarom wil ik dat graag hier weergeven, mede omdat dit vroeger voor mij van grote betekenis is geweest.