België stelt besluit over versoepelingen om ziekenhuisopnames uit

België laat de coronateugels vooralsnog niet verder vieren. Dat heeft het Overlegcomité besloten in verband met het opnieuw stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. „Als het stormt kun je niet opstijgen”, zei premier Alexander De Croo na afloop van een bijeenkomst van de zes regeringen in België. Over een week bekijken ze of er wel wat mogelijk is.