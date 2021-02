Britse vaccinaties per leeftijdsgroep, politie en leraren boos

In de volgende fase van het vaccineren tegen corona in Groot-Brittannië komen de categorieën 50-plussers en kwetsbare groepen aan de beurt. Met beroepsrisico’s hoeft minder rekening te worden gehouden, adviseren deskundigen de regering. Het advies heeft meteen kwaad bloed gezet bij politie en in het onderwijs. Agenten en leraren vinden dat zij voorrang moeten krijgen.