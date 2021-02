Waterpeil Lauwersmeer gaat omhoog om riet te laten groeien

Het waterpeil van het Lauwersmeer op de grens tussen Groningen en Friesland wordt de komende twee jaar regelmatig met 40 centimeter verhoogd, in de hoop dat er dan weer waterriet gaat groeien in het populaire watersportgebied. Waterriet is belangrijk als leefgebied voor vissen, amfibieën en beschermde vogelsoorten als de blauwborst en de rietzanger. Ook voorkomt een rietbuffer verdere afkalving van de oevers van het meer, aldus waterschap Noorderzijlvest, beheerder van het meer.