Column: Propje van eigen opdracht

Mijn vader is gespecialiseerd in speekselklieren. Liefde voor speeksel heb ik niet geërfd, maar de ”klier-genen” bleken ook los verkrijgbaar. Hoewel de pedagogische dekmantel ze normaal gesproken poogt te verhullen, maakt Alexander er toch kennis mee. Had ik de intelligente snoodaard al eens een-op-een gesproken, strafwerk laten schrijven en na laten blijven – het sorteerde minimaal effect. Dan gooit je onderbewuste het soms over een andere boeg.