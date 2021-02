Hof oordeelt over inmiddels in spoedwet gerepareerde avondklok

Het hof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. Ongeacht de uitspraak, de avondklok blijft. Deze is inmiddels via een spoedwet in het parlement geregeld. Maar voor de mensen die een boete hebben gekregen voor het overtreden van de avondklok, kan deze uitspraak wel gevolgen hebben. Mogelijk was hun boete dus onterecht en moet deze ongedaan worden. Ook voor het draagvlak van het coronabeleid van de overheid kan de uitspraak van belang zijn.