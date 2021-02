Zuid-Afrikaanse virusvariant al in helft EU, Britse bijna overal

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus heeft al in veertien EU-landen de kop opgestoken, en de Braziliaanse in zeven. Intussen is er zelfs nog maar één lidstaat die de Britse mutant buiten de deur heeft gehouden, zegt de Europese Commissie. „Er staat ons nog een grote uitdaging te wachten”, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen.