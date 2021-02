Noodkreet evenementenorganisatoren: uitstel steun kost ons de kop

Als het nog vier maanden duurt voor ze hun in december beloofde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van de overheid krijgen, kost het ze de kop. Die noodkreet laat een groep ondernemers uit de evenementenbranche horen in een brief aan alle leden van de Tweede Kamer. Ze vinden dat die de minister ter verantwoording moeten roepen nu deze week de aankondiging kwam dat de betaling van die ruimere vergoeding uitgesteld wordt.