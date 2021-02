‘Metaalmoeheid mogelijk oorzaak straalmotorincident Meerssen’

Mogelijk was metaalmoeheid de oorzaak van het incident met een straalmotor van een Boeing 747-400 afgelopen zaterdag in Meerssen. Dat zei Benno Baksteen, deskundige op het gebied van de nationale luchtvaart. Hij zei dat tijdens een onlinevergadering donderdagavond, waarin inwoners van Meerssen informatie kregen over het vliegincident.