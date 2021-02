Politieactie: politici bestoken met ‘lastige vragen’

De politie is van plan als actie voor een betere cao om politici te gaan bestoken met ‘lastige vragen’, in aanloop naar de verkiezingen. De politievakbonden voeren momenteel actie omdat het cao-overleg met de overheid is stukgelopen. Sinds afgelopen maandag worden er al geen boetes meer uitgedeeld voor kleine vergrijpen. Vanaf nu gaan actievoerende politiemedewerkers deelnemen aan zowel fysieke als digitale verkiezingsbijeenkomsten van politieke partijen, laat een woordvoerder van vakbond ACP weten.