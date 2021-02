Rusland halveert prijs Spoetnik-vaccin

Rusland halveert in eigen land de prijs van twee doses van het Spoetnik V-vaccin tot 866 roebel (9,50 euro). De korting is mogelijk door het optimaliseren van het productieproces, verklaarde handelsminister Denis Mantoerov. De productie is fors opgeschroefd sinds Rusland is begonnen met zijn vaccinatiecampagne, ook een reden voor de prijsdaling.