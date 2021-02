Hoekstra: NS moet besluit nemen over aantallen treinen

De NS kan zonder aanvullende steun niet met deze aantallen treinen blijven rijden. Hierover moet het vervoersbedrijf met het ministerie van Infrastructuur besluiten nemen. zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het volhouden van de dienstregeling „lijkt op termijn financieel gezien niet vol te houden”, leest de bewindsman in de jaarcijfers van het vervoersbedrijf, waarvan de Staat de enige aandeelhouder is. Hij is met het bedrijf in gesprek over eventuele verdere staatssteun.