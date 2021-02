Moderna heeft coronavaccin aangepast op Zuid-Afrikaanse variant

Vaccinproducent Moderna heeft een aangepaste versie van zijn coronavaccin gemaakt die specifiek de Zuid-Afrikaanse variant van het virus onschadelijk moet maken. De fabrikant heeft een partij van de nieuwe kandidaat-vaccins gestuurd naar de National Institutes of Health (NIH) in de Verenigde Staten voor klinisch onderzoek. Als dat een succes is, kan het bedrijf een aanvraag doen bij de medische toezichthouders om de nieuwe versie op de markt te mogen brengen.