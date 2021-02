Dodental geweld gevangenissen Ecuador loopt verder op

Het dodental van het geweld in meerdere gevangenissen in Ecuador dinsdag is verder opgelopen. Inmiddels zou het gaan om zeker 79 dode gevangenen, van wie er op een plek 18 in stukken gehakt zijn teruggevonden. Het gaat om de bloedigste uitbraak van geweld in gevangenissen in jaren in het Zuid-Amerikaanse land. De politie vreest nog meer bloedvergieten.