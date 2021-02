Bekende Nederlanders boos over achtergelaten afval in Vondelpark

Bekende Nederlanders zijn op sociale media behoorlijk ontstemd over het afval dat woensdag door bezoekers is achtergelaten in het Vondelpark. Vanwege het mooie weer was het erg druk in het park. Nadat de bezoekers na ingrijpen van de politie waren vertrokken, bleef er een hoop rommel achter, zo was op foto’s op Twitter te zien.