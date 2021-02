Bezwaren tegen verkoop Breepleinkerk Rotterdam

De Breepleinkerk in Rotterdam is verkocht aan de Levend Woordgemeente, deelt Arend Clements, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ), mee. Stichting Schuilplaats Orgelzolders, die rondleidingen verzorgde in de kerk, en de Vrienden van de Breepleinkerk hebben bezwaar aangetekend bij de kerkelijke en wereldlijke rechter.